大坑蓮花宮續開放供借庫　善信盼疫情早日過去

今日(18日)是觀音開庫的日子，雖然紅磡觀音廟取消開庫活動，但其他廟宇繼續舉行。其中在大坑蓮花宮，距觀音開庫時間尚有2小時，廟外已有數百名男女善信排隊。警方在蓮花宮門外架起鐵馬，讓善信可沿着鐵馬有秩序地排隊，大多數人在看手機或打機打發時間。因應新冠肺炎疫情方面，蓮花宮門外張貼通告，表示為減低感染及聚集成傳播病毒的風險，所有進入廟宇的善信必須佩戴外科口罩。

排頭位的吳小姐與丈夫在今天中午12時到達等候，她表示已借庫23年，今年是第24年。上午去到紅磡時因廟宇不開，吃了閉門羹，因恐怕會有太多人轉過來排隊，便立刻和丈夫趕來。她指，上年她借到8億，希望今年可以借多少少「希望一年比一年好」，願望是「今年人人健康！人人都和平、和諧！亦希望疫情快點過去，個個可以返工！學生可以返學」。

另外一名來借庫的善信盧先生是第一年來到借庫。他未有準備借多少，「借幾萬元都可以，希望生意興隆，合家平安及身體健康」，他自資做一些服務類生意，坦言：「都是為了服務香港人，生意未有受疫情影響。」他又指香港在疫情籠罩的時勢，「最緊要是身體健康！搵錢亦是其次。」