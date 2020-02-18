鑽石公主號港人中招人數大增　約50人確診新冠肺炎

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪接連出現新冠肺炎感染個案，累計確診者已逾500人。港府今晚(18日)表示，船上有352名香港居民，包括260名特區護照持有人，另外92名持外國護照的香港居民，約50名港人確診感染新型冠狀病毒。

另港府表示，第二批參與接回船上港人返港行動的36名人員，帶同所需防護裝備今午出發前赴東京，會合保安局副局長區志光和入境事務處處長曾國衞所帶領的30人先遣隊，為明日(19日)以包機免費接載受影響港人返港的行動作好準備。港府又稱，除了由入境處處長親自率領50名入境處人員負責外，衞生署和醫院管理局亦會派出合共8名醫護人員全程參與，確保行動能順利進行，以及沿途照顧接回港人的健康需要。

港府重申，雖然日本政府已安排鑽石公主號乘客自2月5日起在船上隔離14日，但由於船上仍不斷出現確診個案，衞生署要求船上的乘客在回港後，立刻入住檢疫中心接受14天強制檢疫，安排獲得專家顧問團肯定。乘坐包機的乘客抵港後，將有專車接載他們從香港機場前往檢疫中心安排入住，如個別人士不乘坐包機，在入境香港時將被轉介至港口衞生科接受評估，及按情況安排到檢疫中心繼續接受最長14日的檢疫。