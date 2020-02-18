家庭主婦訛稱網售口罩　呃逾百人被捕

新冠肺炎肆虐，再發生網售口罩騙案！上月29日至31日期間，有人在網上社交平台發布貼文，聲稱以89港元放售盒裝口罩，每盒50個。貼文吸引大批求「罩」心切的市民，隨即透過銀行轉帳「過數」購買。買家其後遲遲未收到貨品，上網查看發現相關貼文已被移除，賣家同時失去聯絡，始察覺受騙，遂報案求助。

沙田警區刑事調查隊督察潘小宇表示，截至目前為止，警方共接獲26宗報案，當中涉及逾百個受害人，年齡介乎20歲至40歲，涉款約4萬港元，最高一宗被騙1,200港元。警方經深入調查後，今日(18日)傍晚6時許，派員掩至元朗水邊圍邨，拘捕一名姓陳(36歲)女子，涉嫌以欺騙手段取得財產，並在其屋內搜獲手機等證物，惟未有發現任何口罩貨物。陳報稱家庭主婦，現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲，市民如在網上進行交易，尤其是涉及口罩，應先核實賣家身份，了解對方的可信性、交易紀錄及評價等，並透過可信賴的中介平台、有身份認證的網上交易系統進行交易，避免使用不明來歷的購物網站。