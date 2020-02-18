警冚深水埗街頭非法賭檔　拘12人包括巴基斯坦漢

南亞兵團街頭賭博斷正，深水埗警區特別職務隊警員經多日深入調查及觀察，今晚(18日)7時許，搗破一個位於區內石硤尾街近基隆街交界的街頭賭檔，檢獲包括「魚蝦蟹」、骰盅等賭具、以及約8,000港元現金，拘捕10男2女。當中一名持香港永久身份證居民為主持，其餘則為賭客，分別來自巴基斯坦及越南，主持及賭客分別涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」被捕，他們被帶署扣留調查。

警方相信，搗破的非法街頭賭檔由黑幫操縱，並得知附近有多個活躍賭檔，因此行動將會繼續，不排除未來會有更多人士被捕。據悉，便衣警員進行行動初期，附近有多名南亞人士叫囂，惟在警員表明身份後，他們均配合警方行動，沒有對警員進行騷擾。

附近居民陳先生稱，有關的街頭賭檔活躍多時，早於年三十晚(1月24日)已經開始，初一至初三更在白天明目張膽開賭，其後均於晚上7時後進行，直至翌日凌晨1時許才結束，粗略估計基隆街有3個非法賭檔。初時只有越南人聚賭，後來開始有附近街坊、以及巴基斯坦裔人士參與，賭注100港元起。由於賭檔靠近民居，搖動骰盅時發出的聲音相當擾民，有居民多次報警投訴，惟賭檔在軍裝警員到達時，已將賭具收拾。