內地確診新冠肺炎破7.2萬　湖北再加強管制

新冠肺炎疫情未有減退，確診患者數繼續居高不下，據內地媒體統計，截至周三（19日）凌晨零時，內地累計確診72,439宗、死亡1870宗。當中湖北確診病例接近6萬宗，佔了國內患者總數超過八成，其次是廣東、河南、浙江、湖南4省，患者均破千位數。

在重災區湖北，省委副秘書長錢遠坤周二（18日）公開批評地方有救治不力、救治不早的情況，把輕症患者拖成重症甚至死亡。省政府同日加強管制措施，全面排查上月20日後買過退燒或止咳藥的市民；武漢則宣布對任何不服從疫情管控的市民，採取強制措施。

在堵截源頭方面，繼河南、山西等地後，福建人大常委會也召開會議，通過革除濫食野生動物陋習的決定，對禁止食用野生動物及其製品的範圍、相關違法行為、有關部門職責和法律責任作出明確規定，即日起實施。另省政府須訂立「名錄管理制度」，由林業主管部門會同漁業、市監等主管部門制訂，報省政府批准後公布。

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0014 公安部對各地疫情防控工作下達明確要求，禁止過度及粗暴執法。