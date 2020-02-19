探射燈：口罩亂棄播病毒　謹記正確7部曲

新冠肺炎肆虐，全城瘋搶口罩及佩戴口罩防疫，惟佩戴後，如胡亂棄置，隨時成為播毒的工具。有醫生教路在不同場所均應注重正確清潔及棄置口罩程序，如回家時必須踏入家門後清潔雙手才脫下口罩，切忌在大廈升降機或大堂脫下；在辦公室的密閉空間應全程戴上口罩，短暫用餐時亦應將口罩放好確保清潔，診所及學校亦應換上有蓋垃圾桶，確保不會散播病菌。

戴口罩對抗疫情，是近期全港市民的寫照。大部分打工仔仍舊要在疫情下上班，在密閉的辦公室環境下工作。家庭醫生關嘉美教路，若在傳統商廈，窗戶無法開啟的辦公室工作，必須全程戴上口罩，因辦公室傳播病菌的風險甚高。

在防疫措施上，若公司設有飯堂，員工用膳時需短暫脫下口罩，此時必須依足程序進行，在脫下口罩前用肥皂清潔雙手，若沒有清水可用酒精搓手液，先在枱面鋪一張乾淨紙巾，用雙手鈎着耳朵的橡筋繩，然後將口罩攤平，向外的一面朝下放在紙巾上，期間不要接觸到口罩的外層，繼而再在口罩上蓋上另一張紙巾。用膳後，再次清潔或消毒雙手，取走蓋在口罩表面的紙巾，雙手鈎起口罩正確戴上，最後將紙巾丟進有蓋垃圾桶內。

至於飯堂的清潔亦須在疫情期間加強，若分午餐及晚餐兩段用膳時間，則需分別於各餐段前及用餐後，以1:49的家用漂白水抹飯枱及座椅，全日共4次，同時亦可在餐與餐之間，以1:99家用漂白水拖地。安裝具殺菌作用的紫外光燈，亦可在餐前餐後開啟照射15至30分鐘消毒，可加強殺菌作用。

關又稱，辦公室的垃圾桶應屬有蓋設計，避免有人將打噴嚏的紙巾棄置後散播病菌，為免病毒傳播，她不建議將口罩丟在辦公室範圍，而清潔工在更換垃圾袋時，除了必須佩戴口罩及手套外，亦建議戴上面罩或眼罩，將垃圾袋棄置在有蓋的大型垃圾收集箱內。

市民全日戴口罩後也許會很侷促，惟必須確保戴至踏入家門的一刻，不少人在街道上，或者進入大廈大堂已脫下，其實升降機亦是另一高危空間。關指，市民可依照7個步驟正確脫去及棄置口罩。首先以肥皂清潔雙手，繼而用雙手拉着兩邊耳朵的橡筋將口罩脫下，期間切忌讓口罩表面觸及眼睛及嘴巴，再將口罩向外的一面向內對摺，用橡筋繩把口罩紮好，若屬獨立包裝的口罩，可直接放進該包裝袋內，也可放進其他膠袋或紙袋，確保包妥後，才丟進有蓋垃圾桶內，最後必須再以肥皂徹底清潔雙手至少20秒，將手指尖、手腕及手背等位置洗淨。

現時學校仍處停課階段，一旦在疫情未退卻要復課，關建議學童上課時戴上口罩，若需在課室用膳的學生，用膳前脫下口罩的程序亦需與上述在飯堂時相同，課室及學校範圍必須換上有蓋垃圾桶。書桌及學校設施要定期清潔消毒，校巴則最好打開窗戶，停泊時也應打開大門通風，座椅亦需用稀釋漂白水定期清潔。

最後是各人關注的醫療機構或醫院等高危地點，本身開設醫生診所的關指，她會建議診所作最高戒備，將大門打開通風，在應診前用殺菌燈照射15至30分鐘加強消毒，來應診的市民必須全程戴上口罩，在應診前後亦會用稀釋漂白水清潔診所設施。

本身為醫生的議員郭家麒指，在隔離病房的口罩及防護衣等物品可列為醫療廢物，醫院有既定程序處理，負責人員穿上保護衣及手套等將這些物料運往處理中心焚化，過程中應避免接觸公眾，惟突然激增的棄置量無疑會對工作人員及處理中心構成壓力，促當局為此增撥資源，確保棄置醫療廢物不會對公眾構成威脅。

郭亦指，許多市民未必懂得正確棄置口罩的程序，政府有必要透過電視宣傳片加強教育，甚至派員落區指導有需要的市民，亦需添置有蓋垃圾桶置放在街道及政府場地，而市民應盡公民責任妥善包好口罩才棄置，方能有效阻止疫情蔓延。