東方日報A1：暴疫圍城裁員不停　職場哀鴻遍野

新冠肺炎與反修例示威雙重夾擊，本港總就業人數跌幅已達沙士水平！政府統計處昨公布去年十一月至今年一月的最新總就業人數減少一萬四千六百人，即只剩三百八十一萬七千八百人，按年跌幅飆升至百分之一點八，是沙士○三年第三季以來的最大跌幅。而最新失業率亦攀至百分之三點四，較上一統計時段上升百分之零點一，屬逾三年來的新高，亦是連續第五次錄得升幅。其中「重災區」屬建造業，失業率進一步上升至百分之五點七。有勞工顧問委員會勞方代表指，上述失業率屬滯後數據，擔心疫情持續，估計今年全年失業率會逾百分之五，即廿萬人失業。

統計處數字顯示，經季節性調整後，失業率由去年十月至十二月的百分之三點三，上升零點一個百分點至去年十一月至今年一月的百分之三點四，為自一六年九月至十一月以來的新高；就業不足率則維持在百分之一點二。該處指同期總勞動人口由三百九十四萬一千八百人下跌至三百九十二萬五千五百人，減少約一萬六千三百人。由於勞動人口減少，故失業率雖然增加，但整體失業人口由十二萬四千人回落至十二萬二千三百人，減少一千七百人。

至於各行業的失業情況，建造業的失業率進一步上升，由上一統計時段的百分之五點六再升至百分之五點七，創下接近六年來的最高水平。而消費及旅遊相關行業則依然處於寒冬期，零售、住宿及膳食服務業失業率依然維持在百分之五點二的高位水平，亦是逾三年來的新高。

香港建造業總工會理事長黃平表示，工會有至少一半人「冇工開」，又透露現時不少工地因疫情停工，部分因無足夠防疫裝備而無法開工，亦有地盤因內地建築材料無法運抵本港而無奈停工，再加上不少建築工人農曆新年期間回內地探親，有人至今因內地封城而無法返港工作。他希望政府能施以援手，如青衣長康邨渠管被指成「播毒」渠道，雖然疫情險峻，但仍盼政府能聘請相關工人檢查、維修及改裝，釋除居民疑慮的同時幫助業界增加工作。他坦言業界失業情況會進一步惡化，「（失業率）一定唔止百分之五點七」。

至於零售業的失業情況繼續令人擔憂，香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，疫情令旅客人數下降，港人減少外出消費，零售業飽受衝擊，工會接獲不少從業員表示已在放無薪假，或用大假頂替。他稱從業員假期放無可放時，相信會迎來新一輪裁員潮，屆時將比沙士更嚴重，失業率或逐步攀至百分之八。

勞工及福利局局長羅致光表示，由於經濟情況仍然疲弱，勞工市場進一步放緩，總就業人數的按年跌幅進一步顯著擴大至百分之一點八，是○三年第三季以來的最大跌幅；就業人數急劇下跌而失業率溫和上升，顯示部分人士或在失去工作時離開勞動市場。他又指，由於疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾，尤其消費及旅遊相關行業，勞工市場短期內將承受更大壓力。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：