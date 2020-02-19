綠色先鋒：生態怒火　港人難獨善其身

2019年的兩場山火憾動全球人心，被譽為「世界之肺」巴西亞馬遜去年發生大火，燒毀林木，同年底的澳洲山火更令10億動物死亡，造成生態災難。港人為袋鼠與樹熊流淚痛心，紛紛捐款救助。但捐款以後，又有多少人想過距離火場千百多公里外的香港，其實難以獨善其身。前天文台台長林超英分析，山火的部分「罪孽」歸咎於港人。我們究竟犯了甚麼錯？

「山火嘅四成罪孽都係歸咎畀香港人！」前天文台台長林超英訪問開始，便一針見血，直斥其非。巴西亞馬遜森林大火導致每分鐘有2個足球場大的雨林消失，引發生態災難。起火原因通常是人為砍伐雨林，覓地種植大豆或飼養牛隻。林指，港人愛食牛扒、牛腩，2018年巴西供應本港的牛肉佔當地產量逾2成，為全球首位，連同內地的供應量，足足佔巴西的牛肉出口達44%。

市場龐大，畜牧業急需土地發展，商人便向這全球最大、逾百萬公頃的雨林動手，非法砍伐以發展畜牧業。巴西政府為刺激出口量，對亞馬遜森木的「傷口」視而不見。若亞馬遜大火是港人的罪孽，澳洲山火便是一個警號。一向關注氣候變化的林超英看着衞星圖片，濃煙連遠在太空亦能清晰可見，更橫跨太平洋至智利，「澳洲山火提醒我哋，面對一場火都係束手無策，先進文明闖出嘅禍，係搞到要呼吸一口空氣都好難。」

回望香港，山火或與香港距離很遠，但林警告香港人別以為可獨善其身，大火燒至澳洲泥土如死灰，農業需長時間復原，市面已難見澳洲橙，「因為我哋食嘅嘢全部都係外地嚟，當地食品生產減少，到時可能連錢都解決唔到。」另外，氣候暖化蘊藏危機逐步逼近，由於氣溫上升導致冰川融解，令空氣水分增加，導致超強颱風誕生，2018年山竹襲港便是一例子。

港人對全球暖化的「貢獻」亦不少，現時香港的人均生態足印高踞全球第10位，在亞太地區排名第2，有指港人的碳排放有一半是沿於乘坐飛機。另有研究指香港減碳措施不及新加坡、東京、廣東等城市。林超英籲，「當然我係可以好自私話唔理，到時衰咗都唔關我事，但好不幸，依家氣候變化快到，2、30歲嘅人之後要捱個後果。」

有年輕一代開始正視問題，展開綠色生活，如茹素、走飲管，林超英亦坐言起行，訪問當天東網記者看到他口袋的手帕，問為何不用紙巾，「用手帕嘅男人最可靠。」記者不明所以，他逗趣指，「唔會用完即棄。」從生活習慣如不開車及夏天不開冷氣，以至將來城市設計上改進，他希望市民與政府不要再做「鴕鳥」，盡快制定長遠環保政策，否則放慢腳步或會造成不可挽救的後果。

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