網民熱話：撳升降機增播毒風險　鄰里一個動作超貼心

新冠肺炎防不勝防，全城齊抗疫，鄰里小小舉動足以觸動人心。有網民日前於Facebook群組「Mei Foo 美孚」貼文，指有鄰居在住所大廈的升降機內，自發放置消毒洗手液供大家撳升降機後使用，十分窩心。網民大讚好人好事，形容好感動，形容是「真正香港人。」

疫症下人人都怕直接接觸升降機按鈕，擔心增加感染病毒風險。從網民Candy Ho前日(17日)上載的圖片可見，有好心人就在升降機內的按鈕旁邊掛上膠籃，放置酒精搓手液供鄰居使用，又貼上中文英字條，「請使用免洗酒精搓手液再撳升降機，鄰舍互助，祝福大家。」貼文者看見其貼心行為，不忘說謝謝。

網民激讚這名鄰居貼心行為，「有創意，除咗酒精仲可以放其他嘢」，「呢啲就有用腦袋！」亦有人提出不同建議，避免直接接觸按鈕，「在牆上放個發泡膠盒，插啲牙籤，再放一個小桶，用牙籤襟掣，然後掉落小桶。」

網民有話說

Vla Chow：我小人之心...會唔會好快就唔見咗...

Tommy IP：好感動，真正香港人

Dom W HKer：好人好事！

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