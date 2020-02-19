小朋友易中招　調養氣血可增強抵抗力

流行病肆虐，全城人心惶惶，免疫力較低的小朋友更加要小心照顧！病菌難以察覺，惟有做足預防措施，避免到人多密集的地方，同時要增強小朋友自身的免疫力。有中醫提醒，飲食要攝取足夠的營養外，亦可配合中醫藥調養臟腑氣血，幫助小朋友對抗流行病。

在流行病影響下，現時全港中小學及幼稚園繼續停課至下月，大多數補習社、興趣班中心亦暫時關門。「冇得出街好悶！」應該是小朋友近月的心聲，「小朋友會覺得好悶，但都冇辦法，我哋如非必要都唔會出門。」陳小姐表示，即使出門都會做足準備，必備口罩及酒精搓手液，「返到屋企會即刻洗手換晒啲衫拎去洗。」

莫先生一家為撲口罩都費煞思量，莫太又指，「小朋友太細個唔識，都會唔鍾意戴口罩，有時又會用手摸口罩，我哋都好頭痛。」金女士就指，除了這些防護措施，亦要着緊小朋友自己的抵抗力，「要佢早啲瞓休息夠，食嘢方面都要清淡啲。」

家長要加強居室通風，做好室內消毒，更要教懂兒童正確洗手方法，督促兒童勤洗手，養成良好的衞生習慣。外在防禦固然重要，提升小朋友內在抵抗力亦不可忽視。註冊中醫師曹信恩表示，小朋友正建立自身免疫力，趁停課期間要好好休息，「首先唔好玩電話到咁夜，一定要有足夠休息，另外其實小朋友嘅情緒都好重要，家長都唔好畀太大壓力佢哋，咁先唔會傷到臟腑。」

平日飲食要攝取足夠的營養外，亦應留意氣血的調和，增強五臟六腑的機能，免疫力自然會提升，病邪不容易入侵。「食療方面，講到補五臟，可以畀小朋友食適量嘅靈芝。因為靈芝補腎氣，富含多醣體及微量元素，有增加免疫力的功能。」曹續指，靈芝有不同種類，對人體各具功效。「白芝補益肺部，青芝補益肝臟，黑芝促進兒童腦部發展，赤芝及紫芝則補關節、皮膚及心臟，而黃芝補助脾胃。」透過補益心、肝、脾、肺、腎五臟的協調及運作，對兒童免疫能力和整體健康發展有莫大益處。

靈芝並非只有大人才可進食，曹建議，「可以焗水或煲水，都可以畀小朋友飲，如果怕苦，家長可以加蜂蜜就更易入口。」他解釋，蜂蜜營養豐富，性平味甘，有潤肺止咳、補益肺部及脾胃的功效，亦含多種不同維他命，可助增強呼吸系統功能，特別適合現時服用。

市面上有為小朋友而設的補健產品，加入五類靈芝及蜂蜜，經高溫及低溫提煉、消毒，有助增強免疫力，助小朋友對抗疾病。通過超過100項包括重金屬、真菌、細菌等檢測的靈芝產品，質量就更穩定及安全。