鑽石公主號500完成檢疫乘客今落船　消息指包括20名港人

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，今日(19日)完成14天隔離期，船上約500名完成檢疫的乘客可陸續落船，據了解當中包括約20名港人。已抵達日本協助港人撤離的入境處人員通宵部署，並將大批物資運到酒店，處長曾國衞凌晨仍在酒店大堂監督。而獲准落船的港人屆時會掛上粉紅色牌識別，每人亦會獲發防疫物資，包括口罩、酒精搓手液、消毒濕紙巾及健康申報表。

在郵輪上的港人乘客表示，收到入境處的手機短訊，指即使獲日方准許可以離開郵輪，亦要求他們留在船上等候，入境處會於晚上安排車輛，在碼頭接載乘客前往東京羽田機場，乘搭政府包機返港。不過有消息指，日方手上已確診港人乘客及密切接觸者的資料較混亂，特區政府要求日方安排港人乘客在陸上隔離等候檢測結果，但日方未有確切回應。

鑽石公主號接連出現新冠肺炎感染個案，全船3100人中已有542人確診，當中包括50名港人，日本厚生勞動省指乘客今起可陸續落船，期望所有人在周五(21日)可離開郵輪。港府昨(18日)稱船上有352名香港居民，包括260名特區護照持有人，另外92名持外國護照的香港居民。