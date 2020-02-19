菲律賓豁免出境限制　3000外傭來港期未定

新冠肺炎全球擴散，菲律賓早前禁止國民出境到中港澳，令大量聘請菲傭的家庭僱主大感頭痕，菲律賓外交部官員昨(18日)終宣布，所有滯留當地的菲傭可返回港澳工作。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今早(19日)在電台節目表示，暫時未知新措施會否只容許回菲放假的外傭來港，還是已批出簽證的新約外傭亦可來港，細節有待菲方今日公布。她估計目前有逾千名工人因放假滯留在菲律賓，亦有約2000宗新約外傭未能來港，協會接獲不少僱主查詢或要求改聘剛在港解約的工人應急。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則表示，自月初已收到超過330宗關於外傭滯留菲律賓的求助個案，現時仍未肯定菲傭最快何時能夠回港。她認為，僱傭雙方可以協商以放無薪假的方法，處理今次菲傭未能回港的情況，亦呼籲僱主不要急於解約更換工人，希望菲方同時允許新約工人來港，以解僱主燃眉之急。她指在防疫期間，僱主應盡量為外傭提供足夠的防疫用品，不能強迫外傭假日不外出無薪工作，但雙方可透過協商，以支付薪酬補償假日不外出，讓外傭留家工作。