港第2宗新冠肺炎死亡個案　隱瞞曾離港70歲男不治

新冠肺炎肆虐香港，消息指今早(19日)本港再添一宗死亡個案。據了解死者是第55宗確診個案的70歲男子。衞生署將於下午的記者會交代事件。死者之前一度隱瞞自己曾離港，並導致5名消防和救護員被當局視為密切接觸者而需要隔離14日。

該名男子獨居於石籬二邨。2月12日在家跌倒，被送到瑪嘉烈醫院急症室，入院時報稱已氣促及有痰超過10日，其後更出現發燒及血氧低，轉入深切治療部，需要接受插喉、注射強心針及使用腎臟替代治療，後確診患上新型肺炎。

這名病人入院時報稱自己不曾離港，醫護人員與入境處核對紀錄，發現他在1月22日或之前，曾經即日往返落馬洲。而在該男子確診後，曾於12日他跌倒時到他的寓所執勤的梨木樹消防局3名救護員及2名消防員，被衞生防護中心定義為密切接觸者，需要到檢疫中心接受觀察。據悉該男子當日致電緊急服務時，聲稱不曾到內地，亦無發燒，故相關人員到埗時只有普通防護裝備，例如口罩、手套及眼罩。