政府增建1200個隔離單位　半數預計4月完工

新冠肺炎疫情持續，立法會今早(19日)召開會議討論政府應對疫情的工作。政務司司長張建宗表示，目前4個檢疫中心使用率已達80%，正研究使用八鄉少年警訊中心，以及在3個地方興建超過600個隔離單位，預計4月完工，另外會在竹篙灣兩幅用地興建超過600個單位。他亦提到直至昨日(18日)中午已使用937張隔離病床，佔整體30%，政府將於瑪嘉烈醫內進行改建，以提供更多病床。

議員麥美娟關注青衣長康邨康美樓住客感染事件，問及政府以何準則強制居民隔離。張指，一旦在同一大廈、同一座向單位出現組感染病例，經跨部門研判後認為傳染過程涉及環境因素，即會要求居民隔離。他亦提到康美樓單位屬Y型設計，而全數Y型公屋單位於1984至1991年間落成，符合當時法例要求，並無設計問題，指長康邨個案涉及改裝排氣喉，他提醒住宅改裝前要先取得許可，否則有機會違反《建築物條例》或租約。

議員郭家麒提到滯留湖北省的港人情況，張指政府已收到超過1300宗求助個案，涉及位於30個湖北省城市的港人。他補充指，政府目前已為120名有需要的港人送藥，但因部分港人身處偏僻的城市，離武漢距離逾500公里，車程需要7小時。他指政府有向他們提供熱線和線上醫生服務，而該些港人未來或需分批回港，回港後亦需要隔離14天。

對於醫護人員防疫裝備不足，張指早前醫管局早前採購的物資已於2月初到港，而抗疫基金亦已預留10億港元用作採購醫護人員裝備。

議員黃國健則表示疫情令香港經濟雪上加霜，不少基層工人面對減薪、放無薪假甚至失業，詢問政府會否開倉救民，向每名18歲以上香港居民派發1萬港元。張建宗表示，政府會繼續保就業、撐企業、紓民困，指財政預算案會在下周三(26日)公布，距今還有一個星期，他相信財政司司長陳茂波聽到市民的聲音，又指政府已向財委會提出抗疫基金，希望各位議員支持撥款。

另外，有民主派議員表示就算有多少檢疫中心都不足，狠批特首林鄭月娥「一邊救火，另一邊則放火」，死不肯全面封關。又問到由懲教署生產的CSI口罩為何會流入市面，甚至能在網上購買。張建宗指懲教署額外生產的70萬個CSI口罩，將會提供政府前線合約工人，至於有指CSI口罩在網上被販賣，政府會再調查。