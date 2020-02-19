新巴城巴籲員工放無薪假　工會料今年將凍薪

香港因新冠肺炎變成死城，各巴士公司因應乘客減少而削減班次。其中新巴城巴本月開始縮減班次，近日更開始呼籲員工放取無薪假，車長及工程部前線員工首當其衝。新巴城巴解釋，因客量大幅下跌超過40%，故採取多項臨時措施，又強調無計劃裁員。工會則預料今年將凍薪，批評政府防疫不力，導致民不聊生。

讀者提供的圖片所見，新巴城巴昨日(18日)向員工發通告，題目為自願性無薪假，鼓勵員工申請放假至下月31日。新巴城巴回應指，因應疫情持續，新巴城巴客量大幅下跌超過40%，估計疫情短期內未能解決，故兩巴需採取一系列臨時措施，包括暫停部分口岸及連接主題樂園的路線，及因應實際客量需求而調減各路線之班次。另外，除縮短車長工時外，亦會安排部分車長及工程部員工放取積存的年假，或容許員工申請放取無薪假。

新巴城巴強調，員工在此期間放取無薪假，不會影響以工作日計算的薪酬福利項目及晉升。相關措施為抗疫時期的臨時安排，當市況及客量陸續回復正常後，便會還原，又指無計劃裁員。

新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標指，員工對公司的要求感到明白，有同事亦自動放取約3天無薪假，惟他坦言對疫情於何時結束感到不樂觀，預計今年會面臨凍薪，形容作了最壞打算。他又批評，港府對疫情「唔知做啲乜」，令香港民不聊生。