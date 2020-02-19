港人重慶返港要自行入隔離營　不溫飽亦無醫生

隔離措施又現漏洞！從內地回港的港人許先生因衞生署沒有安排車輛接送他到隔離營，他入住前曾到過美孚、葵芳及旺角，再自行坐車到西貢戶外康樂中心隔離營。他形容營內情況「慘過坐監」，沒有電視、報紙、收音機及無線上網，如同與世隔絕，三餐分量不足，更不見有醫生駐診，社工不願反映訴求。

許先生上周六(15日)由重慶乘搭飛機回港，由於他擔心會帶菌，願入住隔離營。他在機場等待約10小時仍未有專車接載，他本身患大腸癌，等車期間身體不適，被送到北大嶼山醫院，其後轉至瑪嘉烈醫院，前日(17日)出院，署方沒有安排車輛，著他自行到隔離營。

許先生指當時他未有即時到隔離營，更到過美孚、葵芳及旺角，之後才自行乘車到西貢。他自言：「等同(社區)炸彈！」營內沒有電視、報紙、收音機，亦沒有電腦上網。三餐分量不足，有時不夠飽肚。他和營友要求隔離營給予即食麵，昨晚(18日)才供應。

他又要求營內義工為他們購買食物，但暫未有回應。他亦向社工求助，社工指是義工，無法為他轉達不滿。他指營內不見有醫生，曾有營友不適，營方召喚救護車接走病人。

東網記者正向衞生署查詢，等待回覆。