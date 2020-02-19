料港府財赤533億元　稅務學會倡減免稅收助企業

新一份《財政預算案》本月26日公布，香港稅務學會今(19日)表示，在社會亂局和新冠肺炎疫情等連番打擊下，各行各業大受打擊，預料本財政年度將錄得533億港元財政赤字，建議港府推出短期支援企業及就業措施，以及減免稅收，減低商界和市民的壓力。

香港稅務學會會長崔慶昭指出，去年的社會運動嚴重打擊零售、餐飲、旅遊和酒店業，隨着新冠肺炎疫情爆發，影響擴展至生產和其他服務業，失業潮或即將來臨。學會上月向財政司司長陳茂波呈交本年度的財政預算案提案，建議港府促進新行業發展、加強稅制的競爭力、與大灣區建立更緊密的經濟合作及擴展雙邊《避免雙重徵稅協定》網絡。

提案的重點建議包括提供稅務優惠予地區總部、貿易中心、資產財富管理業、投資控股活動和綠色行業；為推動創新科技行業及文化創意行業發展，給予本地創新科技初創企業的投資者，按投資成本計算豁免或抵免稅收、創新科技行業研發費用和文化創意行業支出，應獲得額外稅務扣減，並就源於專利權及其他相關知識產權所產生的合資格利潤提供優惠稅率。

崔指學會在疫情爆發前已提交建議，因此未有涵蓋疫情爆發的後遺症，他促請陳茂波採取更大膽的救濟和刺激措施，例如免除利得稅、為捐贈醫療用品而產生的支出給予減稅，以及為生產防疫用品的企業，提供超額扣除和免稅期等稅收優惠措施，以鼓勵投資、建設和維持防疫產品的本地生產力。

在民生方面，學會促請政府將各項薪俸稅免稅額提高至10至20%，增加長者住宿照顧開支扣稅額20%，降低最高邊際稅率至15%。另外，又建議給予新聘請青少年僱員的企業額外稅務扣除額，以及租金、住院費用、醫療保險支出稅務扣減等。