建造業成失業重災區　樓宇修葺約8.7%人失飯碗

本港最新失業率升至3.4%，建造業更成「重災區」，失業率高達5.7%，創6年來新高！香港營造師學會指對建造業失業率深表憂慮，又透露建樓房裝飾、修葺及保養業失業率更高達8.7%，情況嚴峻，促政府提供短期額外資助，鼓勵在屋宇署強制驗樓計劃下須為樓宇進行修葺的業主盡快進行樓宇修葺工程，並建議向業內發放一次失業支援津貼等。

該會會長岑厚德表示，本港約有24萬建造業從業員及工人，佔就業人口8%，5.7%的失業率即代表業內有逾1萬工人受影響。他表示，建造業居高不下的失業率並非短期內造成，如上年度立法會撥款拉布，令原料批出的1200億港元政府工程最後只批出500億港元，本年度的2000億港元至今只批出350億港元，令業界失業率持續攀升。

岑續稱，去年下半年因社會事件令部分私人發展商及投資者放慢或叫停工程項目，而近日因新冠肺炎疫情影響，部分地盤已停工14天，大部分更因內地建築材料未能到付而處於半停頓狀態。他又指有工地缺乏口罩，希望政府可確保建築工人有充足防護裝備。