疫情持續法庭有限度運作　佔中案9人上訴押後最多半年

因發起及煽動2014年違法佔領行動的戴耀廷、陳健民、朱耀明等人，去年4月被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾等罪罪成，9名被告均提出上訴，上訴庭原定於今年2月24至26日處理他們的申請，惟司法機構近日因新冠肺炎疫情僅維持有限度運作，鑑於法庭恢復正常運作的日期未明，法院遂去信通知各被告要先將原本的審期擱置，並要求各人的代表律師協商出在未來6個月內可以聆訊的日期，再交法庭審議。

9名上訴人包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，當中戴耀廷及陳健民被判監禁16個月，邵家臻與黃浩銘則被判監8個月，餘下5名被告分別被判處緩刑及社會服務令。如今邵、黃兩人已刑滿出獄，戴在服刑約16個星期獲准保釋外出等候上訴，而陳健民仍在服刑。

9人事後均就定罪提出上訴，但法庭近日通知各人，因法院目前所有聆訊均要押後，本案牽涉多名被告，聆訊時會出席的法律人員眾多，加上預期有大批市民及傳媒會旁聽，法庭要及早將本來的審期擱置並另定新的聆訊日期。

上訴庭指示各被告的法律代表，要盡快商討出能遷就各大律師日程的新審期，預計在未來半年內預留3天進行聆訊，再交法庭考慮。而在法庭恢復正常運作後，將會盡快進行指示聆訊，處理有關聆訊的問題。

戴耀廷、陳健民及朱耀明在案中被裁定1項串謀作出公眾妨擾罪罪成；戴耀廷、陳健民、陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華被裁定1項煽惑他人作出公眾妨擾罪罪成；陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華被裁定1項煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成。餘下2名被告中，黃浩銘被裁定煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾2罪成立、李永達則被裁定1項煽惑他人作出公眾妨擾罪成立。