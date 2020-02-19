政Whats噏：劉怡翔開會發夢　答非所問捱轟

新冠肺炎疫情持續蔓延，政府採購口罩不力，搞到市民人心惶惶。點知政府抗疫無能之餘，一班高官連開會都公然發白日夢，立法會今(19日)作緊急質詢，一班高官到場，當議員張華峰問到有關上市公司年報問題時，財經事務及庫務局局長劉怡翔答非所問，人哋講上市公司佢就答口罩，唔知係咪未瞓醒？

張華峰指疫情令到唔少核數師同會計師開唔到工，變相令上市公司趕唔切交年度報告，佢問政府可唔可以畀上司公司延遲交年報。政務司司長張建宗叫劉怡翔回答，等咗一陣劉怡翔才開聲，佢一講並唔係答張華峰嘅問題，係自說自話：「我哋口罩供應情況，物流署方面⋯⋯」發緊夢咁，就連主席梁君彥都忍唔住提佢張華峰係問上市公司情況。

呢個時候劉才如夢初醒，要求張華峰重複提問，張答佢：「我嘅問題已經問咗喇，係問上市公司⋯⋯」一眾泛民議員起哄，拍手拍枱，大聲叫好，平靜落嚟後劉終於答啱問題。

除咗劉怡翔開會遊魂，食物及衞生局局長陳肇始之後發言又唔記得開咪，畀民主派議員提醒「你未開咪啊！」鄺俊宇形容對住呢班高官，香港人已經一肚氣，批評政府好似「嚴重癡呆，坐埋一枱」劉怡翔仲要在席發夢，簡直嘆為觀止。