政黨促全民派1萬元兼公屋免租　指當局反應積極

在新冠肺炎疫情肆虐下，香港各行各業都面對經營困難的問題，基層打工仔更是面臨手停口停的窘境。有政黨今日(19日)向財政司司長陳茂波提交財政預算案補充建議，包括以直接快速的方式全民派發1萬港元應急錢、房屋租金寬免或津貼、以及延遲交稅等紓困措施。

經民聯議員梁美芬與陳茂波會面後表示，他們希望下周發布的新預算案可以提出向全民派發1萬港元應急錢，並強調一定要以快捷迅速的效率派發。

另一方面，梁美芬又建議向公屋租戶提供免租1個月和居住在劏房等私人樓宇的人士提供租金津貼1個月，以及設立一個獨立的公共衞生維修支援基金，為一些「三無」大廈提供U型渠道維修等支援。

梁又提到，不少中產市民向她反映面對交稅困難的問題，故她期望新預算案可以推出延遲交稅和預繳稅3至6個月的措施，好讓市民「透透氣」。議員林健鋒認同，並一再強調香港現時情況非常嚴重，促請政府的所有措施應急於市民所急。

在「撐企業」方面，林健鋒建議政府推出100%借貸保證計劃，以扶助中小微企渡過難關。梁美芬又透露，陳茂波對他們的建議反應積極。不過被問到若新預算案未能推出派錢等緩解燃眉之急的措施會否反對預算案時，他們則重申，建議是市民目前的迫切需求，希望政府聆聽。