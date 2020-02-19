兩學生涉藏彈射器鋼珠押4月訊　控方掉轉被告資料

新冠肺炎疫情嚴重，政府將健康中心改為「指定診所」，引起多區居民示威，其中天水圍更有人堵路縱火，警方加強巡邏，並在凌晨時分截查2名青年，指他們管有打火機、鋼珠和彈射器等，控以他們管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，以及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，2人今(19日)被押往西九龍法院應訊，暫時毋須答辯，還押到4月29日於屯門法院再訊，以待化驗涉案物品。

2名被告為魏天樂(19歲)和梁皓然(18歲)，均報稱學生。控罪指他們於本月17日，在天水圍天業路行人隧道外管有適合作非法用途的工具，即3個打火機、1個打火機機油氣罐、1罐膠水、1袋咖啡過濾紙、2個帶有濾罐的防毒面具、3條六角匙、1把剪刀、1個玻璃瓶和1瓶洗甲水。控罪另指他們管有攻擊性武器，即1個橡皮筋彈射器和89粒鋼珠。

控方透露，天水圍有政府診所或被徵作檢疫中心，本案發生前數天已有人縱火等，警方遂加強巡查，案發日凌晨時分，2被告在上址看見警察後即放下紙袋離去，警員起疑下截停2人，在袋內發現涉案物品。

控方反對2人擔保，指次被告去年曾因捲入另一宗同類案件被捕，他其後拒絕擔保而獲釋，辯方聞言反駁有關指控應只涉首被告。控方其後承認「擺烏龍」，誤將2被告的次序掉轉，確認首被告才是捲另一案。辯方為2被告以1萬港元申請保釋，遭駁回。