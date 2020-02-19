網民熱話：的士開車門「攔截」　鐵騎士嚇窒翻車

的士上落客時，選擇安全位置停車是常識，不過不少的士司機卻是「話停就停」。近日有車Cam就拍到有的士在路中心落客，隨後電單車冷不防有此一着，嚇得急煞停車，最終失平衡「跌低」。不過網民看過片段後，就直指兩個都「唔抵幫」。

事發在上周五（14日）近傍晚6時，現場是深水埗元州街。從網民Ws Chan在Facebook群組「馬路的事討論區」上載片段所見，由於馬路兩邊都泊滿車，的士疑貪方便，慢駛溜前期間突然在冇打死火燈示意下，停車開門落客，剛好「攝車罅」從後駛至的電單車司機見狀，立即急煞停車，避過撞及車門，不過卻因此失平衡連人帶車翻側。剛好落車的一名西裝男見狀，亦一度停步了解情況。事後的士司機亦落車，憑手勢估計，似是向電單車司機致歉。

網民看過片段後，直指的士司機駕駛態度有問題，「路中心落客？冇x嘢呀？」「邊個話呢個位可以畀你咁開門落車」，不過亦有人認為電單車司機亦有責任，「輸經驗」，「唔留意前面路面，咁攝法有機會撞到人」。

網民有話說：

鄭展晴：攝車唔係大晒，仲要喺左邊，打和啦

Ken Choi Yuk Lun：隨街泊車嗰啲責任大

Adrian Yee：的士佬死火燈都唔打衰格啲

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