議員批政府無能不作為　滯留湖北港人如等死

新冠肺炎在香港蔓延多時，立法會今日(19日)就政府的防疫工作召開會議。有議員在會後批評政府未正面回應醫護裝備不足的問題，並認為當局至今都未有撤走滯留湖北武漢的港人的確切時間，直斥港府的無能和不作為是讓該批港人「等死」。

政務司司長張建宗在會上就醫護人員防疫裝備不足問題表示，醫管局早前採購的物資已於本月初到港，而抗疫基金亦已預留10億港元用作採購醫護人員裝備。至於如何協助滯留湖北的港人，張建宗指政府已收到超過1300宗求助個案，涉及位於30個湖北省城市的港人，目前已為120名有需要的港人送藥，但因部分港人身處偏僻的城市，距離武漢逾500公里，車程需要7小時。他指政府有向他們提供熱線和線上醫生服務，而該些港人未來或需分批回港，抵港後亦需要隔離14天。

議員郭家麒在會後批評政府官員在會上未有正面回應醫護裝備不足問題，直言目前醫管局保護裝備存量僅夠1個月使用，又提到香港大學研究指疫情很可能會延續到5月，指出如果醫護人員到3月中已無裝備可用會構成災難，形容自己「對政府呢個完全無能嘅答案感到失望」。

郭又提到滯留湖北港人的問題，指出其他國家於上月底已開始撤走身處當地的國民，但香港政府無能和不作為，令2000多港人至今仍滯留當地，「難聽啲講喺嗰度等死」，批評政府至今仍未有撤走該批港人的時間表。他又形容香港出現第2宗死亡病例是不幸，又指疫情日益嚴重，證明香港已出現社區爆發。

教育界議員葉建源指，截至今早已知有3名學生滯留湖北省，其中兩名為中四學生，一名為中六學生，3人均身處武漢，而政府在會議中交代另外有4名學生亦滯留湖北省，未知他們就讀的年級，即總數有7人。根據最新數字，滯留武漢的學生有2人，另外5人未知位置，葉憂慮滯留當地學生數字可能會持續增加。

葉特別提到滯留當地的中六學生將要應考中學文憑試，通過校長了解時得悉他急切希望回港，而且返港後有隔離期，擔心屆時無法應考。部分當地香港學生在學習上正面對困難，因無法使用學校提供的網上學習平台，而且只攜帶了少量教材，希望教育局、政制及內地事務局能協助他們盡快返港。他同時指出，滯留當地學生同時面對生活困難，暫時知道其中3名學生已聯絡政府部門協助。