憂爆金融疫症　石禮謙引《東方日報》促撤樓市辣招

因社會亂局和新冠肺炎疫情影響，香港經濟大影響，其中樓市備受牽連。地產及建造界議員石禮謙今午(19日)在立法會上提到，社會現況不健康，擔心未來會有「金融疫症」，並提到日前《東方日報》有關撤回遏抑樓市過熱的「辣招」報道，認為報道清楚指出政府若不撤辣，疫情會影響香港經濟，港府應防範。

石提到香港不少店舖、學校、食肆均關門，猶如死城，港府應要作出防範措施，如未能令香港恢復元氣則屬失敗。2001年出現負資產，現時有逾120萬業主大多向銀行借貸供樓，他擔心負資產情況再次出現。若政府不撤辣招，擔心導致香港崩潰，關注政府會否就撤辣設時限，甚至點名要求財經事務及庫務局局長劉怡翔回應。

政務司司長張建宗回應指現時困難環境，政府施政須審時度勢及作出衡量。運輸及房屋局局長陳帆表示當年推出不同印花稅均有不同考量，港府會密切留意樓市發展，方針是確保香港樓市健康穩定地發展，會與財庫局在需要時採取適當措施。

陳又指現時疫情影響下，樓市、交通運輸、市民就業、零售餐飲娛樂等各方問題須解決，希望市民可同舟共濟，稍後會就各範疇措施徵詢議員意見。