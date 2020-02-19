斥資6.9億元保育啟德龍津石橋遺蹟　4年後竣工

龍津石橋建於1873至1875年間，讓朝廷官員及居民登岸前往九龍寨城。

發展局擬斥資6.86億港元保育位於啟德的龍津石橋。如獲立法會財務委員會批准撥款，當局計劃今年第4季展開建造工程，預計2024年第4季竣工。

啟德龍津石橋保育長廊項目包括兩個工地，面積約1.43公頃。工地A面積約11,350平方米，位於啟德市中心，原址保存龍津石橋遺蹟和興建一條保育長廊，供市民參觀和休憩之用。工地B面積2900平方米，位於石鼓壟道遊樂場之內，改善遊樂場內的通道，連接太子道東行人隧道出口通往九龍寨城公園。

龍津石橋建於1873至1875年間，全長約200米，讓朝廷官員及居民登岸，前往九龍寨城。後來加建延伸部分，成為九龍城碼頭。其後，龍津石橋連九龍城碼頭均被泥土覆蓋，以進行啟德海濱發展計劃，並於1942年第2次世界大戰期間用作建軍用機場，其後發展和擴建啟德機場。

早在2008年，當局就啟德發展計劃進行考古調查時，首次發現龍津石橋遺蹟。諮詢公眾和深入研究後，當局建議原址保育龍津石橋，以保存其文物價值讓公眾欣賞，並提高公眾的文物保育意識。