議員不滿警獲全套保護衣　李家超稱口罩量僅夠用1周

新冠肺炎肆虐香港，立法會今早(19日)開會討論政府應對疫情的工作。議員陳淑莊指，港府曾稱已訂購數千萬個口罩，但只有數百萬個到港，批評港府的期票「遠到香港人都唔敢信」。她又提到，現時醫護人員的裝備與警方相差甚遠，醫護人員只有粉藍色的保護衣或雨衣及外科口罩，警方卻有全套保護衣，建議政府應重新審視和公道地分配比例，將警方的口罩存貨分配予醫護人員。

保安局局長李家超指，非常反對議員有既定立場針對警方，希望可公平公正地反映警方的工作，現時每日逾2萬警員在前線工作，是政府部門中人數最多，工作屬高風險，包括護送病人入急症室、在醫院看守犯人、處理屍體等。警方防疫工作上亦擔當重要角色，例如在入境管制區參與防疫工作、出入急症室。他提到，警方現存的口罩量只能應付一星期，每次須經檢視過後才向政府申請補給，如按此計算，平均警方每人只得一個口罩，認為站在抗疫前線須有適當的保護裝備。