疑醫護罷工致病人延誤治療亡　家屬循法律追究

醫護罷工苦主大聯盟今日(19日)表示月初的醫護罷工導致部分病人的手術和覆診要改期，甚至有病人因此而延誤醫治身亡，指大部分受影響市民將循法律行動作追究。聯盟又提及早前護士協會的聲明指出在任何情況下，醫護人員需獲一定數量口罩及防護裝備，批評是濫用防疫物資，有眼科醫生呼籲醫護人員要「慳啲使」。

該聯盟代表稱，連同政黨共收到27宗查詢個案，當中15宗個案懷疑因醫護罷工而受影響，其中包括4位癌症病人、2位病人懷疑因延誤治療或判錯症而身亡等。代表指大部分受影響市民將會循法律行動追究。

有市民稱年屆80多歲的父親上月26日入院，初時「識講識食」，但醫院不容許探視，其後又在本月6日將父親由瑪麗醫院轉至葛量洪醫院。她稱當時醫生說「好忙，要有心理準備父親出唔到嚟」，到可探望的時候發現父親已昏迷，且細菌已入體內，其父因手部受感染在上周二(11日)逝世。該市民稱「都唔知點樣死，想知道究竟係唔係人手問題，想查清楚父親死因安心啲。」

另一市民稱有朋友在本月7日入屯門醫院骨科，其後轉至隔離病房作重新檢查，當日12時許死亡。他質疑其友人因延誤治療而死亡。

聯盟代表指上述兩個案已交死因庭調查。身兼義務律師及「愛國護港101」主席的譚銘其難明言醫護罷工觸犯了甚麼法例，稱每個案不一，當中有機會涉及《防止賄賂條例》下的公職人員失當罪，但須研究。聯盟又指口罩等物資緊張，認為護士協會要求保證每人有定量物資，屬合理化濫用資源。眼科醫生周伯展稱「沙士」死亡率約為50%，新冠肺炎死亡率約百分之零點幾，與流感差不多，呼籲醫護「慳啲使(防護裝備)」。