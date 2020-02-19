鑽石公主號確診港人留日治療　投訴院方無用藥

鑽石公主號乘客隔離期滿，未有病徵乘客可陸續離船，船上有逾350名港人，至今已有53人確診新冠肺炎。其中父母均在船上的港人乘客家屬陳先生今(19日)表示，其70歲父親於本月16日於船上確診，現已在千葉東醫院留醫治療，被安排有6病床的病房內，同房有另一名確診港人70歲鄭先生，今早再有4位日本籍確診人士入住病房，病房未有任何隔離設施。兩名港人入院後進行檢測，發現肺部已經「花咗」，亦有發炎徵狀。

陳表示已將兩位病人的報告諮詢香港的醫護人員，對方認為需要用藥，但在日本未有接受任何藥物治療，「雖然現時報告不差，但有個案顯示情況會急轉直下。」陳母是密切接觸者，一直逗留在沒有窗口的郵輪房間內，多日來無人清潔和消毒。

陳指其母需服食心臟病藥物，現時藥物不足，即使母親檢測結果呈陰性。陳播放其母的語音訊息，稱年屆70歲及有長期病患，仍要被隔離及缺乏照顧，質疑港府「歎慢板」，未能提早撤走港人乘客回港隔離。他要求港府盡快安排包機，或盡快安排港人乘客離開郵輪，此外亦要關注日本治療港人的情況。