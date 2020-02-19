跨境童復課若留內地網上學習　逾半家長不支持憂影響學習

港府因應新冠肺炎疫情，公布全港學校延至在3月16日復課。香港國際社會服務社在本月7日至12日向3000個跨境家庭進行調查，56%家長認為，若復課後跨境生仍需留在內地進行網上學習的安排不合理，當中83%人認為會導致學習進度不一，亦有72%人認為未能提供有效在家學習方法。

香港國際社會服務社的調查問到，有79%人表示擔憂或非常擔憂孩子在上學途中增加感染的風險。對於學童在校感染風險，亦有74%受訪家長表示擔憂及非常擔憂。

調查又問到，若開學後跨境生仍需留在內地進行網上學習，有44%家長認為合理，當中85%人認為有效在疫情期間減少人流聚集，亦有68%人認為學童過關上學時充滿危機，同意留在內地學習。

另外，至於餘下56%認為不合理的受訪家長，不贊同留在內地網上學習的原因，包括導致學習進度不一、未能提供有效在家學習方法及容易引起歧視問題。機構指，由於內地未能有效打開本港學校常用的網址，會令跨境家庭感不公平，以致出現學習進度不一問題。

該機構跨境及國際社會服務總監廖金鳳表示，期望教育局盡早公布確實復課日期，好令跨境學童提早到港隔離，同時局方應確保學童能接受有效的線上學習，以免擴大學習差距。