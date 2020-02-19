不治老翁有糖尿高血壓　增2人初步確診新冠肺炎

香港新冠肺炎個案不斷增加，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(19日)新增一宗確診個案，為83歲女病人，她居於屯門海景花園一座，於本月15日因跌倒骨折送入屯門醫院及做手術，院方獲悉其女兒及女婿為確診者(第57及60宗個案)後即為她測試，今日確診。其家人指她本月14日曾流鼻水，留醫期間沒有發燒，她的丈夫在新年時曾有咳嗽，新年前經常往返東莞樟木頭等。她與女兒及女婿年初三一起吃飯，其夫正接受檢疫。香港至今確診個案增至63宗。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，第63宗個案住院期間沒有肺炎病徵，醫護人員與其家人溝通才知病人的女兒及女婿確診，即安排她入隔離病房。骨科病房內有6名病人，醫院正追蹤他們情況，有15位醫護人員曾接觸她，當中9人化驗呈陰性。

劉續指女病人本月15日入住屯門醫院骨科病房，女婿及女兒分別於16及17日確診，她入院時肺部X光片「清晰」。他強調即使女病人入住骨科病房，醫護都有適合的防護裝備包括外科口罩；貼身照顧病人時會穿上保護衣，手術室的情況一樣。女病人手術期間沒有插喉，故不會出現「霧化傳播」風險。

香港今日有2宗初步確診個案，為一對居於小西灣邨瑞滿樓的夫婦，沒有外遊紀錄，丈夫68歲，太太70歲，後者曾到一間佛堂。

至於新增死亡個案為第55宗的70歲老翁，他本月22日因跌倒入了瑪嘉烈醫院急症室，當時情況已差，直接上了深切治療部，需插喉。他住院期間曾獲處方抗病毒藥物及抗生素。他有糖尿病、高血壓，腎功能差，因此住院期間有連續的靜脈注射。他今早情況轉差，7時22分離世。個案已轉交死因庭。

當局指現有5人出院，新出院的是第5宗個案63歲的男病人。他於1月23日到威爾斯親王醫院，翌日轉送瑪嘉烈醫院，住院期間情況一直穩定。據資料，該男病人是武漢人，乘搭高鐵由武漢到西九龍站。他在香港的居所是馬鞍山銀湖．天峰。

劉表示，醫管局目前使用3種抗病毒藥物治療確診者，亦探討新治療方向，包括新藥「瑞德西韋」，及探討在本地開展臨床測試可行性，然後考慮納入臨床治療。衞生防護中心另跟進威士特丹號郵輪乘客情況，確認船上有36名港人，已追蹤24人去向，其中18人在港，無病徵。