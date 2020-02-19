樓市恐墮沙士周期　物業顧問警告上半年急劇轉淡

香港樓價跌勢已成，房地產服務機構高力國際報告預期，初步迹象顯示香港房地產市場或將進入與2003年「沙士」(非典型肺炎)爆發時相若的周期，預計急劇轉淡的市況將至少在2020年上半年持續。

報告續指，新型冠狀病毒肺炎疫情令旅遊業雪上加霜，零售及酒店相關的物業價格可能擴大調整幅度，而寫字樓租賃活動料維持於低水平，使租金可能比預期更早出現跌勢，但跌幅不會較預期顯著擴大。

高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢表示，儘管首季初段市況不俗，但新冠肺炎來襲，加上社會動盪及中美貿易摩擦並未平息，令香港最近需要面對的問題變得更加複雜。而各種有助推動增長的經濟活動亦受疫情影響，例如首次公開招股(IPO)、企業在香港的業務擴充，以及跨境貿易等活動亦因旅遊限制而減少。

【二手劈價不絕】

近日不少藍籌屋苑要劈價才有承接！中原袁廣達最新透露，鰂魚涌康怡花園3日連錄6宗減價成交，本月暫錄得9宗成交，平均實用呎價約17,033元，較去年中高位19,855元大幅回落14%。

其中K座一個低層1室單位，實用面積624方呎，三房間隔，望園景，去年12月放盤，叫價1150萬元，單位剛交吉，即獲睇樓客還價，終減價100萬元，以1050萬元易手，呎價16,827元。據了解，原業主於2010年以580萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利470萬元，單位升值81%。

【經濟勢連衰兩年 史上最淒涼】

事實上，受新冠肺炎疫情衝擊，加上持續數月的政治動盪打擊經濟，香港正邁向連續兩年陷入衰退的境地，為有史以來頭一次。

2月初以來，接受彭博調查的經濟學家預測，繼2019年GDP萎縮1.2%之後，2020年香港經濟將下滑1.2%，即正邁向連續兩年陷入衰退的境地。疫情還使經濟學家加大了對今年前兩個季度經濟降幅的預期，同時把對經濟復甦時間的預測延遲到第4季。這意味着此次疫情給經濟造成的跌幅，以及之後復甦的緩慢程度，都將超過2003年「沙士」。

修例風波持續多月，已令香港的遊客卻步、零售額驟減，香港無法依靠貿易和內地訪客來推動經濟復甦。如今，全球第二大經濟體中國為了阻止疫情蔓延而關閉工廠企業，復工復產艱難，造成進一步影響。

Pictet Wealth Management資深亞洲經濟學家Dong Chen指出，香港經濟是次迅速恢復的可能性很小，無論是全球經濟環境，還是香港的內部政治形勢都難以支撐。星展銀行經濟學家Samuel Tse則指，疫情對香港首季經濟的影響將十分嚴重，佔香港本地生產總值(GDP)比重六成以上的私人消費，將受到最大的打擊。

香港當年能夠從「沙士」疫情中迅速恢復，很大程度上要歸功於蓬勃的中國經濟帶來的旅遊消費。然而，如今情況與2003年大不相同。在香港近月的反修例抗議背景下，即使在疫情恐懼消散後，內地遊客相信也不可能大幅回歸香港。據香港旅遊發展局初步數據，2月份日均訪客量不足3000人次。按照彭博匯編數據，這數字按年下降近99%。