防疫又甩轆　2部監察家居檢疫人士電話失竊

政府資訊科技總監辦公室(資科辦)今日(19日)公布，兩部用作監察接受強制家居檢疫人士的手提電話懷疑失竊。該兩部手提電話是供職員於資科辦在北角海關總部臨時設立的聯絡中心內，用作監察接受強制檢疫人士有否留在居所之用。職員通過監察通訊軟件，要求接受強制檢疫人士分享實時位置和進行視像通話。

資科辦職員昨晚(18日)盤點所有170部手提電話時，發現有兩部手提電話懷疑失竊。資科辦已報警處理和通報個人資料私隱專員公署。資科辦亦已通知所有受影響人士取消早前與該兩部電話的聯繫，並提醒他們若收到可疑來電，應即時通知資科辦及與警方跟進。

兩部手提電話曾用作監察共122位接受強制檢疫人士，內載有關人士的姓名、電話號碼、曾分享的位置和相片，但不包括有關人士的詳細地址。手提電話設有密碼，電話內的資料已作加密。該兩部手提電話的通訊服務已經終止。

資科辦對事件深表遺憾，並向受影響人士致歉。資科辦已即時加強資訊保安，防止同類事件再次發生。