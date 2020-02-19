考評局要求考生座位相距1米　教育評議會倡取消TSA

受新冠肺炎疫情影響，中學文憑試筆試最終會否在3月27日開考，教育局及考評局將於本月底有定案。考評局昨日(18日)致函會用作試場的學校，告知有關中學文憑試應急措施和疫情預防措施，提供新安排的細節。

考評局信件引用衞生防護中心建議，指考生座位之間須保持橫縱方向各1米距離，若調整座位設置後學校禮堂不足容納考生，要騰出課室作額外試場，每課室的考生人數由30人減至20人，又要求學校必須預留額外的教室來容納考生，校方亦要按需求額外增加監考員。

考評局建議提供核心科目考場的學校，可考慮讓該校學生放假以便提供額外的課室。局方指，學校需回覆當局確認修訂後的座位安排，以及說明校方有紅外體溫檢查系統，以及可供中學文憑試使用的探熱器數量。

考評局又指，保護監考員和考生的健康是非常重要，一直努力採集更多的防疫物資，如口罩、探熱器等，惟承認部分物資供不應求。

另外，教育評議會今(19日)指飛沬傳播是新冠肺炎的主要傳播途徑，加上準備時間不足，建議取消中學文憑試的中英文科口試。評議會認為，由於疫情持續反覆，呼籲教育局與持份者保持緊密溝通，商討及公布最新安排，而本學年的暑假會否延後或減短，亦須適時作出公布。

至於全港學校復課安排方面，評議會建議取消4月舉行的中三級全港性系統評估(TSA)口試，評議會指，由於已有個多月停止正常授課，建議教育局同時取消6月的筆試，以免學校為追求目標而在復課後安排應試練習操練。