還押近5個月因疫情未能受審　涉藏武理大生准保釋

去年9月21日大批示威者包圍旺角警署，警方驅散人群時截查一名大學生，在其背囊搜出玻璃樽、打火機燃料等。該名大學生否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪後受審，惟原定於2月10日的續審因新冠肺炎疫情而取消，被告還押近5個月仍未見受審期，今(3日)在西九龍法院終獲批保釋，被告准以保釋金加人事擔保共25萬港元保釋候審，期間不得離港及24小時留在居所，因需覆診、會見律師、急病及到警署報到除外。案件定於4月20至24日續審。

被告吳俊偉於去年9月23日於法庭提訊時即被還押，至今已近5個月，因原定的審期受疫情影響而取消，被告一直還押等待未知時間的審訊。辯方表示無限期的還押於法律上是不可以的，控方回應指目前環境屬史無前例，因疫情影響下法庭的安排處於未知階段，但維持反對被告保釋。裁判官考慮控辯陳詞，以環境有改變為由，批准被告保釋。

控罪指，22歲被告吳俊偉為理工大學學生，他被控於去年9月21日在旺角彌敦道與太子道西交界的公眾地方，攜有玻璃樽(樽口塞有一塊布)、一罐打火機燃料及一把錘仔。