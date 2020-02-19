新公會公民廣場集會替醫護打氣　近1千人參加

新冠肺炎持續肆虐，今日(19日)傍晚6時許，中環政府總部公民廣場，新公務員工會發起「公民廣場流水式集會」，是次集會已獲不反對通知書。現場所見，有近1,000名市民參加集會，他們手持感謝醫護人員的文宣及高叫「香港人自救」口號。

期間，有市民走到政府總部的閘口貼上「公務員抗疫，政府放疫」的字句，表達對政府對抗疫不力的不滿。至晚上7時許，大會宣布集會結束，市民陸續散去，未見有衝突發生。

新公務員工會主席顏武周表示，政府抗疫手法十分令人不滿，如讓消防人員使用過期N95口罩，醫護及公務員防護物資不足等。早前他們與公務員事務局會面，要求增加抗疫裝備，惟未獲正面回應，不排除來會有進一步行動。

政府發言人回應指，政府現時首要工作是全力對抗疫情，並已經採取各種政策措施，以加強全城防疫，當中包括盡量減少在香港境內的人流及社交接觸。公務員有絕對責任依循政府政策去抗疫，並與社會各界同心應對疫情。新工會組織示威集會，呼籲公務員和市民聚集。在疫情嚴峻的情況下，這做法完全不負責任，對公務員和市民的安全置之不顧，並且明顯有違政府減少社交接觸的重要抗疫指引。

發言人續稱，關於新工會早前來信就防疫裝備及特別上班安排所表達的關注，公務員事務局上周已經作出詳細回覆。在政府特別上班安排的方面，局方在回信中清楚指出，各政策局和部門會因應其實際運作需要，作出合適的人手安排和實施足夠的防疫保護措施。

至於新工會以警務人員在青衣長康邨執勤時的防護裝備，質疑警務人員的防疫配備比前線醫護人員更好，局方的回覆亦已明確表示，防護衣的分配是按工作人員崗位涉及的風險而訂定。另外，政府更已經多番公開就警隊的保護衣物以及政府分發防疫裝備的準則作出解釋，以釋除公眾疑慮和誤解。

令人深感失望的是，新工會似乎漠視局方的回覆和政府不斷所作的回應，反而以不滿特別上班安排和政府物資分配準則為藉口，發動示威集會。政府對這種企圖分化公務員隊伍、製造矛盾、打擊公務員士氣的行徑，深表遺憾。另外絕對不能令人接受的是，集會上有人呼喊支持香港獨立的口號。目前香港正處於防疫抗疫的關鍵時刻，政府希望新工會能以正面態度與整個公務員團隊攜手合作，同心抗疫。