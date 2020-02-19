鑽石公主號45港人願坐包機　乘客斥船上如地獄

入境處處長曾國衞等人前日(17日)率領66人特遣隊前往日本，準備安排包機接回「鑽石公主號」的港人。保安局副局長區志光今晚(19日)表示，港府持有的名單顯示船上至今有350多名港人，有50多人確診，緊密接觸者則有30多人，惟仍須向船公司核對。郵輪上有230名港人願意乘搭包機回港，有16人拒絕，其他人未決定。區呼籲其餘未有選擇包機人士回心轉意，明日(20日)尚有一架包機能接載有關人士。

區又表示，已得知有46名港人獲通知可以落船，另有6名人士在埼玉縣隔離因檢疫期滿可以離開，而52人中有45人坐包機，其餘7人則拒絕。

入境處處長曾國衞表示，現時所有港人的檢測已經完結，但結果未有，稍後會了解港人何時下船，並安排機場特殊通道，讓港人出境離開。他強調包機內只有港人，部分為持有香港身份證的澳門居民，目前為止未有任何內地居民上機。他估計明日獲通知的港人數字會大增，希望明日能將全部港人帶走。

曾續指，部分不搭包機人士希望繼續行程，因檢測結果非陽性，故可自由活動，但他強調即使不乘包機都會可能需要隔離，並稱會在日本留守至完成行動才離開。

50多歲的李先生(化名)在年初一(1月25日)與太太、15歲兒子乘搭鑽石公主號到日本旅遊，不滿日本政府處理時間過長，揚言「一世不會再搭郵輪，一世不會再到日本」。今日為14天隔離期的最後一日，但他及大部分港人還未收到檢疫結果，並對今天乘搭包機回港零期望，「可以離開嗰啲係12號左右接受檢疫，大部分都係老人家，我哋16號做檢疫嗰啲，咩通知都無，只有乾等」。

他形容船上情況猶如地獄，兒子情緒已經崩潰，自己亦有驚恐症徵狀，回港後需看精神科醫生，「個意大利船長用英文廣播，好專心聽都只係明一半，等中文翻譯都要一個鐘」。他批評船公司提供的食物未有包裝或有缺口，部分食物更變壞，衞生情況成疑，他及家人一直不敢食用船公司提供的膳食，只是以餅乾充飢，直至日本朋友寄杯麵到船上。

李先生表示理解回港後要再接受14天隔離，直言「我哋係神憎鬼厭，你仲安排我哋去屋邨隔離，點知啲病毒會唔會傳播出去，會唔會成為淘大翻版」。他希望政府可按情況安排隔離方法，例如居住於新界單幢或村屋，可配合電子手環在家居，或到政府轄下度假村接受隔離，「再屈喺大樓度，我哋真係捱唔住」。