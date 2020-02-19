防新冠肺炎社區傳播　北區區會贊成加強懲治隨地吐痰

新冠肺炎持續肆虐，北區區議會新型冠狀病毒工作小組今午(19日)召開第2次會議，討論疫情對社區影響，會上所有民主派議員一致贊成加強懲治隨地吐痰，以阻截病原體於社區傳播。

醫管局早前公開用接收懷疑個案的18間指定診所名單，以接收病徵輕微的懷疑個案，北區的粉嶺家庭醫學中心是其中一間指定診所，工作小組主席、民主黨區議員黃凱盈批評此舉是黑箱作業，認為相關部門的回覆籠統，未能釋除市民疑慮。

黃不否定選用診所接受懷疑個案的重要性，但認為政府有需要進行更多解說工作，又指至今仍不清楚診所的運作情況，質疑當局如何分流懷疑感染肺炎的患者和普通病人，以減少社區爆發風險，故反對在欠缺諮詢北區區議會的情況下擅自推行措施。

至於安老院舍防疫物資供應問題，黃引述社會福利署回應指，會分別撥款1萬港元及6000港元給院舍購買個人防護裝備及消毒用品，但未有列明款項是向員工抑或院友提供。

由於秘書處未能支援區議會會議，議員只能在北區政府合署3樓升降機大堂開會，其中新民主同盟區議員陳惠達在網絡社交平台貼文指現場環境「好溫暖」、「好焗」和「好㷫」，會議進行1個半小時後結束。