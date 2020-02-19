政Whats噏：漢奸黎連續2日攪局　密會何俊仁李永達等

新冠肺炎肆虐，市民盡量避免到人多聚集的地方，但被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英接連2日均與泛民主派人士密會攪局。漢奸黎今日(19日)在西環一間菜館密會同為「叛國禍港四人幫」的民主黨前主席何俊仁、因違法佔領行動(佔中)案被判囚8個月、但緩刑2年的另一前主席李永達，及曾把漢奸黎秘密捐款「袋住先」長達9個月的工黨前議員李卓人等。傳聞台灣《壹週刊》即將「執笠」，漢奸黎此時密會他們，不知是否急於商討如何執手尾？

約於傍晚6時10分，漢奸黎乘其座駕離開何文田寓所直奔西環北街一間菜館，20分鐘後抵埗，他落車後急步走入菜館，當時見他戴着口罩。未幾，因違法佔中案被判囚8個月嘅社民連副主席黃浩銘抵達，稍作停留及觀察周邊環境後才走進菜館，相隔十多分鐘後，何俊仁及多次在遊行充當漢奸黎保鏢的民主黨議員林卓廷一齊到達，再相隔十分鐘，亦見到李卓人走進菜館，他們全部均戴上口罩。

及後又見到沒戴口罩的李永達步出菜館門口傾電話，原來他較漢奸黎更早到菜館。密會2小時後，眾人步出菜館，李卓人及李永達乘坐漢奸黎座駕離開，其他人步行離去。

漢奸黎近日頻頻與泛民主派密會，亦與何俊仁及李永達連續2日見面，昨日(18日)還有社民連前主席陶君行等人，今日密會「人腳」亦於本月8日中午在漢奸黎寓所攪局，亦是漢奸黎不足兩周內三次與何俊仁及李永達密會。會面如此頻密，究竟所為何事？是否與盛傳台灣《壹週刊》「執笠」有關？