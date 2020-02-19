意式香草醬及兩春卷皮或含致敏物 分銷商停售下架

食物環境衞生署食物安全中心今(19日)表示，一款意大利製造的瓶裝意式香草醬可能含有可引致過敏的花生，以及兩款新加坡製造的預先包裝春卷皮可能含有可引致過敏的奶類成分，但均未有在食物標籤上標明。中心呼籲對花生或奶類敏感的人士不要食用有關產品，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

中心指產自意大利的Jamie Oliver Green Pesto(每瓶190克)的瓶裝意式香草醬，以及兩款新加坡的預先包裝「第一家春卷皮」，可能含有可引致對花生或奶類敏感的人士不適，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。

中心發言人表示，透過食物事故監測系統，得悉澳洲新西蘭食品標準管理局發出通告，指上述香草醬產品可能含有花生；另外英國食物標準局及新加坡食品局發出通告，指多款春卷皮產品(包括上述兩款產品)可能含有奶類成分，但均未有在食物標籤上標明有關成分，正在回收。

中心隨即聯絡本地主要入口商和零售商跟進。初步調查發現分銷商「Wilson International Frozen Foods(HK) Limited」曾進口部分上述香草醬產品，並已分銷至不同零售店；「牛奶有限公司」及「大昌貿易行有限公司」曾進口上述兩款受影響春卷皮產品，並在旗下零售點銷售。涉事分銷商均已按中心指示將受影響產品停售、下架及展開回收。

發言人指出，花生是致敏物的一種，對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、哮喘、濕疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克；對奶類過敏的人士進食含有該等物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的症狀有嘔吐、腹瀉、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。

產品詳情如下：

（一）產品名稱：Jamie Oliver Green Pesto

品牌：Jamie Oliver

產地：意大利

分銷商：Wilson International Frozen Foods (HK) Limited

包裝：每瓶190克

此日期前最佳：所有日期

（二）產品名稱：第一家春卷皮

品牌：第一家

產地：新加坡

生產商：第一家食品廠有限公司

進口商：牛奶有限公司

淨重：每包240克／8.5安士

此日期前最佳：2022年9月20日、10月31日、11月21日及12月20日

（三）產品名稱：第一家春卷皮

品牌：第一家

產地：新加坡

生產商：第一家食品廠有限公司

進口商：大昌貿易行有限公司

淨重：每包275克／9.7安士

此日期前最佳：2022年7月10日