探射燈：公屋愈輪愈耐　劏房21萬人恐陷疫境

新冠肺炎爆發，人人自危，早前爆出病毒疑沿糞渠傳播，蝸居劏房中的21萬人更加水深火熱！現時不少劏房戶居住在僅得數十平方呎面積的單位，不但要多戶共用廁所、廚房，很多更是「廚廁合一」，沖廁水「噴到飯餸」。劏房室內滿布雜物，空氣奇差、環境衞生極之惡劣，隨時令疫症爆發，更存在火警隱患。有關注團體和議員炮轟政府一直以來對劏房戶困境視而不見，支援不足、扶貧不力，取締劏房刻不容緩。

「一直住嘅地方都好細，又要成日搬屋，試過因住屋環境等問題患上抑鬱症。」一家4口住在深水埗劏房已1年半的溫女士，僅靠丈夫養家，一家所住的劏房月租5000港元，居住環境極為狹窄，廁所、廚房更是相連一體，極不衞生。

疫情當前令她更為憂慮：「有時都會聞到臭味，煮飯前都會先清潔至少20分鐘，平時煮飯途中家人要去廁所，要拎晒啲餸出去。」全城搶購防疫用品，劏房戶卻無助，她控訴「政府直情做唔到嘢！（我）連口罩都買唔到」，家中已沒有漂白水等清潔用品，她惟有設法自救，「為咗慳口罩，買1日餸食3、4日，亦唔畀小朋友出街，平時唔開門，同埋塞死咗廁所嘅去水位」，希望可減低受感染風險。她苦訴分別輪候公屋和過渡性房屋4年半和2年半，都苦無消息，未知何時可脫離劏房生涯。

居住同區、環境一樣惡劣的劏房戶張女士，已住劏房4年。她苦訴廚廁合一，很擔心衞生問題，例如沖廁水會「噴到啲飯餸」。她又指劏房空間細、空氣差，惟輪候公屋5年仍未有消息，政府又無甚援助，感到失望。另一家住天台屋的蘇女士，同樣面對廚廁合一的苦況，直言「平時煮飯都會好擔心衞生問題」，不滿政府多年來對基層都不聞不問。

「最理想梗係無晒劏房。」跟進劏房戶個案的香港社區組織協會社區組織幹事胡加沂表示，曾見過廚廁合一的劏房戶要將餸菜放在廁板上處理，衞生情況可想而知。她明白難以在短時間內取締劏房，但促政府加推公屋，積極推行過渡性房屋和將租金津貼劃一及恒常化，支援基層。該會另一社區組織幹事施麗珊則批評政府對劏房戶幾乎無支援，促政府增加興建公屋，縮短輪候時間，安置劏房戶。

全港關注劏房平台社區組織幹事范啟妍指出，據政府統計處2016年的統計，全港約有21萬人住在約9.3萬個劏房單位內，平均每人居住面積只有57平方呎。劏房戶環境衞生惡劣，不少都無窗，就算有窗亦面向常有垃圾堆積的天井，為免臭味和鼠患問題而不敢打開，室內空氣甚差。她指聯合國公約的「適足住屋權」制訂了一套住屋標準，促政府亦應就本港住屋訂立標準，杜絕胡亂設計、無王管的劏房。

「咁多年嚟政府都視而不見，睇唔到有任何決心去解決劏房問題。」議員郭家麒批評政府最大問題和無能在於提供公屋，增加公屋供應是最有效改善劏房戶環境，惟政府近年偏向增加綠置居和居屋，減少出租公屋，變相剝削基層市民，令劏房租客上樓更難。他指近日計劃以準備入伙的公共屋邨作隔離營，令原本可入伙的劏房戶夢碎。