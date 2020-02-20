鑽石公主號92港人登旅遊巴將坐包機返港

【00:50】在日本羽田機場的港人，正辦理出境手續即將登機。

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入境處處長曾國衞等人在本月(17日)率領66人特遣隊前赴日本，準備安排包機接回「鑽石公主號」的港人返港。接載「鑽石公主號」港人的旅遊巴，於本港時間今日(20日)凌晨約零時10分，駛離日本橫濱碼頭，向東京羽田機場出發，約於零時30分到達機場。

曾國衞在機場表示，原本預計有45名港人乘坐包機，目前至少有92人會乘搭包機返港。他表示，部分之前表明不乘坐包機的港人改變心意，願意乘搭包機，因此人數較之前預計多。他又指經過外交部努力，日方加快檢測結果，盡力令更多香港人可以落船。

首批獲准離開郵輪的港人是於昨晚落船，由於安排工作比原定時間略遲，預料原定包機今晨6時抵港的時間亦會順延。入境處處長曾國衛預計今日會有更多人可以坐包機返港。