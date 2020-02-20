如何防止小朋友感染新冠肺炎　醫生教家長三招防疫小貼士

口罩能有效阻擋病毒透過飛沫傳播，惟並非每個小朋友都乖乖聽話戴口罩。瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生關日華教授家長三招防疫小貼士，包括選擇適合兒童的口罩、縮短佩戴時間並循序漸進，以及參與醫生病人角色扮演遊戲等，教導家長協助兒童有效防疫，共同對抗病毒。

新冠肺炎疫情逾趨嚴重，家長人心惶惶，希望給子女最好防護，但當中存有不少疑問及誤解，例如如何為小朋友揀選口罩？ 關日華指，不少家長會以為愈高防禦的口罩對子女愈好，惟情況卻剛好相反，如N95口罩過濾性過高，甚至人體呼出的二氧化碳也未必能排出，小童長時間佩戴或會出現頭暈，故建議佩戴外科口罩已經能夠減低飛沫傳播。

小朋友未必個個願意乖乖佩戴口罩，關指，或與選擇口罩不適合或佩戴方式不正確有關，他提醒家長觀察小朋友戴口罩後有否感到侷促、或口罩有破損、毀壞、太鬆、與臉形無法脗合、有血漬或有明顯飛沫、以及出現異味等，就需要把口罩除掉。

而家長亦可循序漸進引導子女戴口罩，如縮短兒童佩戴口罩的時間，先讓子女戴15分鐘，再慢慢增加時間，讓子女慢慢習慣；又或可與子女試玩醫生病人的角色扮演遊戲，從遊戲中讓兒童慢慢適應，一歲以下的嬰兒則不建議戴口罩。另外，小朋友常常亂碰不同的物品，家長亦應常備消毒酒精搓手液，替自己或小朋友清潔雙手。

至於小朋友出外回家後，家長應該如何清潔？關日華指家長應時刻保持家居衞生，於家裏找一個地方放室外穿過的鞋，外出後，家長可以先幫小朋友在門口將鞋脫下，用1比99漂白水噴鞋消毒；玩具需要每日至少清潔1次；選擇方便穿脫的開胸衣服，可以避免「過頭笠」衣服，脫下時將菌帶到臉上；衣物相對不是極強傳染病毒的途徑，除下的外套，放在通風地方即可，而外套如有明顯污垢，要立即清洗。