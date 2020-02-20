東方日報A1：確診爆不停　兩周奪兩命

本港新冠肺炎疫情愈發失控，兩周已奪兩命！新冠肺炎昨再殺一人，該名居於石籬二邨石怡樓的七十歲老翁，本月十二日因跌倒入住瑪嘉烈醫院，當時已有咳嗽及氣促，需直接入住深切治療部，隨後確診新冠肺炎，情況一直危殆。醫管局指他本身有糖尿病、高血壓及腎功能弱，昨早情況惡化不治，成為本地疫情下的第二個亡魂。該名老翁入院期間曾一度隱瞞到過內地，曾與他接觸的五名消防員及救護員目前仍被隔離檢疫。

死者獨居石籬二邨石怡樓，他本月十二日於家中跌倒，消防將他送往瑪嘉烈醫院，他報稱本月二日已出現疲倦、氣促和咳嗽帶痰，到院時有發燒和血含氧量下降，需直接入住深切治療部，情況危殆，要插喉，醫院曾為其注射強心針及洗腎。醫院為他進行病毒測試後證實他感染新冠肺炎，他曾一度隱瞞旅遊史，隨即被醫護經系統揭發他於上月廿二日經落馬洲口岸即日往返內地和香港。

本港首名新冠肺炎死者在二月四日離世，他是卅九歲居於黃埔花園患有糖尿病男子，在一月廿三日從武漢回港，一月三十一日確診感染新冠肺炎。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，死者昨早病情惡化，七時許宣告不治，醫院已將其轉介死因庭進行研究。至於早前曾將死者由家中送院的五名消防員及救護員，由於當時死者聲稱不曾到內地及無發燒，故相關人員到埗時只有普通防護裝備，被列為密切接觸者，五人目前仍在檢疫中心觀察，未出現病徵。劉指出，目前兩宗死亡個案均有長期病患，他指一般來說，年紀大、有慢性疾病的人病情進展較差，康復亦較慢。

和死者同樣居住在石怡樓的盧女士表示，對自己住的大樓有確診者離世感到震驚及很擔心，不過她表示自己比較注重清潔，出街會戴口罩，也會留意渠位有否淤塞及用漂白水拖地，認為只要做足防疫措施可有效預防染疫風險。另街坊陳伯則認為毋須過分擔憂，說自己沙士期間去淘大花園逛街都無事，對今次新冠肺炎也不緊張，他雖有攜帶口罩出街，但沒有佩戴，又表示會每半個月洗地一次。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，根據內地臨床數據，有心肺功能問題、糖尿病及癡肥的確診者死亡率會較高，而本港的兩宗死亡個案均有糖尿病，他指糖尿病可影響新陳代謝及免疫系統，有機會令體內病毒加劇繁殖。他又指死者本身有腎功能問題，而內地亦有研究指新冠肺炎會攻擊腎臟，變相進一步加劇病人腎臟衰竭。死者在發病後足足十日才入院，亦可能是病情惡化成因之一。

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