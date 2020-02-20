Dr.東：嚴寒慎防低溫症　穿暖少酒免體溫降

近日天氣嚴寒，若保暖不足而進行戶外工作及運動，容易誘發低溫症，甚而危及生命。有醫生指出，當人體不能自我保溫便會出現低溫症，嚴重者會出現心律不正，增加死亡風險，故寒冷天氣來襲時，市民應注意保暖，進食高熱量的食物，防止體溫下降而患病。要避免低溫症，需留意有否手腳冰凍、身體不自覺發抖等徵狀，若情況持續，有關人士會神志不清，嚴重者更會心律不正，甚或休克及死亡。

中大醫務中心家庭醫學診所家庭醫學專科醫生趙志輝表示，人體的正常體溫是在攝氏36至37度左右。低溫症是指人體的核心溫度，即是身體內臟主要器官的溫度，降至攝氏35度或以下，他解釋，部分長者會有神經系統退化，或有長期病患在身，他們對外在溫度的感應較弱：「天氣冷時感覺唔到冷」，是低溫症的高危一族。

趙指出，一般人會以為感到寒冷時，喝一點酒便會讓身體暖和起來，認為酒有禦寒的作用，但酒精會讓皮膚血管擴張，令人體散熱速度加快，導致體溫迅速降低，若有關人士有酗酒習慣，他攝入過量酒精更會導致神志不清，保暖不佳便有可能引發低溫症。

當發現有人出現低溫症迹象，趙指須立即為患者保暖，讓其體溫回升，且要第一時間送入醫院急症室治理，神志清醒的患者可攝取熱食或熱飲品增加體內熱能，嚴重者則需立即急救，確保患者能夠呼吸，氣道暢通，並需看看身體其他地方有否受傷，再看看有否心律不正等迸發症出現，以決定是否盡快進行靜脈注射，改善身體狀況。

談到預防低溫症的措施，趙建議須密切留意天氣轉變，尤其當氣溫在短時間內急劇下降、或天文台發出寒冷天氣警告時，市民更應提高警惕，除穿着足夠禦寒衣物外，保暖衣物應輕便、不要過分緊身，以免妨礙血液循環及日常活動，同時多進食高熱量及易消化食物，例如熱粥、熱牛奶等，並要多喝水，維持身體健康運作。

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