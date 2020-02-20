網民熱話：外傭手機跌落座廁　放米缸抽濕激死僱主

外傭將曾跌入座廁的手機再放入米抽濕，令僱主大為氣結。

疫症當前，個人衞生意識尤其重要，但求安心保平安。昨日（19日）有網民在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」大吐苦水，指外傭誤將手機跌入座廁，事後竟把手機放入米內「抽濕」。網民直指外傭欠缺衞生意識，斥「遲早搞出事」。

相信正是僱主本人的網民Wingyee Yip在貼文所指，前日（18日）外傭去廁所時把手機跌落座廁，曾嘗試用暖爐及風筒吹乾，惜徒勞無功，翌日竟直接把手機插落一包新米內，令僱主無名火起，直言被激死：「冇任何嘢裝起部電話，直插放入包新米度，真係畀佢激到暈低。」又指現時人人搶米，雖然可以畀錢買回，但想到手機跌落座廁，再插落米，頓時無言以對，「咁啱只係我問佢電話點，佢先再講起電話放咗落包新米度，如果我唔問佢應該唔會講。」

網民看過事件，直指外傭衞生意識極低，「呢個時侯要教育衞生，佢覺得冇嘢的話，叫佢攞個蘋果跌落廁所，之後叫佢食咗佢」，「所有工人都係一樣，部電話有事就好似世界末日咁，會諗盡方法絕地求生」。亦有人戲謔稱：「雖然知你好唔開心，但睇完真係好好笑，sorry...」。

網民有話說

Constance Tsang：包米叫佢自己食

Mary Choy：就算買過都浪費了包米

Choi Ha Sek：姐姐嘅衞生常識極差，明白你真係好激心，好在你問吓，唔係就大件事

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