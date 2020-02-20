台灣《壹週刊》摺埋　本月底結束營運

黎智英（小圖）旗下的台灣《壹週刊》將在本月底結束營運。（中時電子報圖片）

壹傳媒黎智英旗下的台灣《壹週刊》繼2018年4月4日紙本停刊後，周四（20日）證實將在本月29日結束營運。台灣新聞記者協會指，如《壹週刊》決定停刊將遣散多達100名員工，事先須通知台北市勞動局及壹週刊工會，但工會及勞動局均未收到通知。《壹週刊》表示，所有員工權利，將依照勞基法等相關法令，得到合法保障。

台灣《壹週刊》在聲明中表示，因香港壹傳媒集團營運轉型的需要，決定結束營運，並向受影響的員工、讀者道歉，訂閱將於下月1日凌晨零時停止服務。

台灣新聞記者協會指，《壹週刊》全體員工已收到通知，於周四上午在辦公室開會。目前《壹週刊》的在保勞保人數近100人，資方須依法申請大量解僱，並提出大量解僱計劃書。台北市勞動局指，大量解僱必須在60日前申報，否則即違反《大量解僱勞工保護法》，可罰10萬至50萬元新台幣（約2.58萬至12.88萬港元）。

台灣新聞記者協會與台北市新聞從業人員職業工會聯合呼籲，壹週刊資方應首先跟工會協商，協商未完成前，不得逕行宣布資遣員工。兩個組織又呼籲，台北市勞動局應積極介入，避免資方違法，若資方違法，應按日連續處罰。資方應優先提供勞動條件近似的轉職機會或轉業方案，最後才採用資遣手段。