港航裁員　員工稱賠償不明拒簽解僱信

受新冠肺炎影響，香港航空昨日(19日)向約160名不同職級的機艙服務員發出解僱通知。被解僱的員工今早(20日)分批到位於葵涌的寫字樓聽取簡報，員工被要求簽署確認後才獲發解僱信，取信後才獲知賠償安排，員工認為安排不合理，均拒絕簽署。協助受影響員工的香港空勤人員總工會及律師認為安排不合理、不公平，指港航未處理代通知金問題，員工將爭取高於勞工法例的賠償，暫未有人簽署確認信。

港航昨向部分員工發出解僱通知，被解僱的包括初級機艙服務員、乘務長及高級乘務長等，受影響的員工今日將分4批到寫字樓簽署確認信。總工會幹事王宇來表示，首批約30名員工到今早9時到達寫字樓，隨即被要求簽署解僱確認信，員工要簽署信件後才獲告知賠償安排，他認為並不合理，「簽咗等於確認收到信件，定喺同意賠償安排？員工要求錄音，公司亦稱最好簽署確認信先」，王指有關安排令員工感到不安，據其了解，至今無人簽署確認信。總工會將與受影響的員工開會，並向公司提出反建議，爭取更高的賠償方案。

在場協助的彭律師表示，港航未有處理代通知金問題，只向被裁的機艙服務員發放一個月約7800港元底薪，彭認為對受影響員工不公平。