復課無期　首批學生津貼在防疫基金成立後一周內發放

新冠肺炎肆虐重創香港經濟，學生復課無期，政府其後公布將設立「防疫抗疫基金」支援受影響行業及推出紓困措施，包括撥出約9億港元，將19/20學年的每名學生津貼加碼至3500港元。教育局局長楊潤雄今(20日)表示，首批學生津貼預計可在基金成立後一星期內發放，申請期限亦會延長至復課後兩星期，約90萬名學生家長受惠。

他強調，教育局在考慮復課時會依據醫學意見、學校的準備及社會防疫物資的供應等，當具備足夠條件復課時，才決定復課的日期。

教育局又會向所有公營、直資、私立中小學及幼稚園提供一筆過的額外津貼，以幫助學校補充口罩、體溫計等防疫物資及清潔校園，預計涉及約2200所學校，每校可獲1萬至2.5萬港元的撥款，涉及額外開支約4200萬港元。至於21所設有宿舍部的特殊學校則可獲5萬至15萬的一筆過額外津貼，涉額外開支225萬港元。

另外，為協助幼教界別應付目前的經濟困難，有參加「幼稚園教育計劃」的學校中，提供長全日制課程幼園可獲12萬至16萬港元津貼，提供全日制課程幼園可獲10萬至14萬港元，半日制課程幼園可獲6萬港元。而非參加幼稚園教育計劃的學校，則一律獲8萬港元津貼。

至於各項學生資助計劃方面，學生不會因在停課期間未能回校上課而受影響，至於有個別資助計劃需要學童須在該月內曾經上課才可領取津貼，教育局及學生資助處對此會彈性處理。