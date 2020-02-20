疫情致補習業界周轉不靈　教育中心負責人哭訴無支援

新冠肺炎疫情肆虐，香港各行各業大受影響。有補習社代表指，收到教育局通知不建議開學，但現時面對周轉問題，建議政府應向持牌教育中心提供多項津貼，例如買口罩及搓手液津貼、持續半年的每月1200港元的電費減免、不少於5萬港元的科技津貼等等，並於今早(20日)與教育局會面表達訴求。

教育中心負責人蘇廣進表示，教育中心很多時屬基層支援，協助不少中產家庭照顧兒童，為他們減壓，但受疫情影響，不少家長會不敢讓子女外出補習。他提出多項資助建議，包括非正規持牌學校每個學生每月津貼800港元、成立租金減免配對基金、提供全職導師就業及生活艱難的特殊資助、電費減免、設立為期3年的免息貸款、就補習社的收生數目批出免息貸款、最少2000港元的購買防疫物資津貼、以及5萬港元科技津貼予網上教學。蘇更一度哽咽，直斥政府、銀行和業主都置他們不理。

另一教育中心負責人陳穎生表示，教育中心是彌補正規學校的不足，培養學生興趣和支援學科發展。他指出，業界大部分屬自僱性質，未必承受到2至3個月的停業，希望在疫情影響下能得到實質援助，渡過難關。

協助補習社代表與政府會面的議員郭偉強指，教育局副局長蔡若蓮向他們指，教育局有資源處理正規教育方面，但卻未能調撥資源協助非正規教育，故未能直接提供協助。他認為，補習社與飲食業界不同，在周轉上會出現困難，局方應代表業界向抗疫基金爭取合理支援，同時亦期望下周公布的財政預算案中能有措施協助業界，郭稱未來亦會約見其他政府部門表達業界訴求。